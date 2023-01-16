Öğrenciler çevre müfettişi oluyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okullarda verilen Sıfır Atık Eğitimleri sonunda öğrencilere Sıfır Atık Sertifikası verilirken, bu yıl 5 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde okullarda verilen eğitimler devam ediyor.

Gençliğe ve eğitime önem veren Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde öğrencilere geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak okullarda verilen eğitimler ile çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm anlatılıyor. Haliliye ilçe sınırlarındaki okullarda 2022 yılı içerisinde 4 bin 200 öğrenciye verilen sıfır atık eğitiminin, bu yıl 5 bin öğrenciye verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevesinde Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulu Konferans Salonunda miniklerle bir araya gelen çevre mühendisleri, öğrencilere sıfır atığı ve geri dönüşümü anlattı. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için eğitim veren ekipler, uygulamalı videolar, oyunlar ve soru-cevaplarla çocukların yoğun ilgisini çekti. Eğitim sonunda ise miniklere Çevre Müfettişi rozeti takan ekipler, şapka ve düdük hediyesiyle temiz bir çevre için çocuklara duyarlı olmayı aşıladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Sıfır Atık Eğitimlerinin devam edeceği ve 2023 yılı içerisinde 5 bin öğrenciye Sıfır Atık Sertifikası verileceği belirtildi.