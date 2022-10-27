Öğrenci servis şoförlerine seminer verildi

Siverek Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, Mehmetçik İlköğretim Okulu Konferans Salonunda yapılan bilgilendirme seminerine ilçe genelinde taşıma servisi şoförlüğünü yapan sürücüler katıldı.

Bilgilendirme seminerinde emniyet kemerinin önemi, okul servis araçları hizmet yönetmenliği, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik kuralları ile ilgili konular aktarıldı.