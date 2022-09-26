“Nefes Almadan” tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini çerçevesinde “Nefes Almadan” adlı tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

Çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eser sahneye uyarlanarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde vatandaşlarla buluşturuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliğinin destekleriyle Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Nefes Almadan” adlı tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı. Gösteride çocukları bilinçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan pek çok eğitici ders de verildi. Farklı yaş grubundan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencileri sergiledikleri performanslarla yoğun alkış aldı.