Mutlu evliliğe ilk adım projesi sona erdi

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’’Mutlu evliliğe ilk adım projesi’’ eğitim seminerleri sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın organize ettiği ’’Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi’’ eğitim seminerleri Sosyolog Canan İşkuran tarafından verilen “Evlilik ve aile Hayatı’’ oturumu ile son buldu. 15 oturum halinde yapılan eğitim seminerlerine katılan kursiyerlere eşler arasında boşanma nedenleri, fiziksel ve psikolojik şiddet, iletişim kopukluğu, sorunlara çözüm bulma, sevgi dilinin kullanılması, öfke kontrolünün sağlanması ve evlenecek çiftlerin bir ömür sağlıklı evlilik kurulabilmesi yönünde eğitimler verildi. Aile toplumun temelidir ilkesiyle hareket eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Şanlıurfa’ya kazandırdığı 26 Kadın Destek Merkezinde Şanlıurfalı kadınlara 35 farklı branşta eğitimler verilirken 194 atölye ve 12 spor salonunda kadınlar hayatlarına yön vermeye devam ediyor.