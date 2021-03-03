Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde Şanlıurfa’da anıldı

Arabesk müzik sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 8’inci yıldönümünde memleketi Şanlıurfa’da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı.

3 Mart 2013’te İstanbul’da hayatını kaybeden Müslüm Gürses’i hayranları, ölümünün 8’inci yıldönümünde de unutmadı. Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki Müslüm Gürses Müzesi’ne gelen hayranları burada dua etti. Hayranları, Müslüm Gürses’in müzede çalınan şarkıları eşliğinde sergilenen kostümlerini, müzik aletlerini, plak, kaset ve fotoğraflarını inceledi. Sevenleri, müzede yer alan bal mumundan yapılmış Müslüm Gürses heykeli ile de fotoğraf çektirdi.

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in adının verildiği müzenin hayranları tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Yılmaz, "Bugün 8’inci ölüm yıldönümünde sevenleri buraya geliyor. Müzede eserleri sergileniyor. İnsanlar hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Unutmadığını görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.

Müzeyi gezen ziyaretçilerden Hüseyin Burkankolu, Müslüm Gürses’i çok sevdiğini, onun için bugün müzesini ziyaret ettiğini söyledi.