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Müslüm Gürses müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Müslüm Gürses müzesi açıldığından itibaren geçen 2 ayda 4 bin 280 kişi tarafından ziyaret edildi

ŞANLIURFA 16.08.2021, 13:26
Müslüm Gürses müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Müslüm Gürses müzesi açıldığından itibaren geçen 2 ayda 4 bin 280 kişi tarafından ziyaret edildi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ilçeyi müze kent yapma düşüncesiyle ilçeye kazandırdığı Müslüm Gürses Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Aslen Şanlıurfalı olan merhum sanatçı Müslüm Gürses’in kişisel eşyalarının, plaklarının ve balmumu heykelinin sergilendiği müzede Müslüm Gürses’i sevenleri duygulandıracak detaylar yer alıyor. 15 Haziran’da açılışı gerçekleştirilen müzeyi aradan geçen 2 ayda 4 bin 280 vatandaş ziyaret ederken, müzeyi ilçeye kazandırarak değerli sanatçının anılarını yaşattıkları için Başkan Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Karaköprü Yaşam Park içerisindeki Müslüm Gürses Müzesi pazartesi günleri haricinde her gün mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebiliyor.
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