Müslüm Gürses Müzesi vatandaşlardan ilgi görüyor

Karaköprü Belediyesinin merhum sanatçı Müslüm Gürses’in hatıralarını yaşatmak için ilçeye kazandırdığı müze sanatçının sevenleri tarafından ilgi görüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ilçeyi müze şehir yapma hedefiyle ilçeye kazandırdığı Müslüm Gürses Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Aslen Şanlıurfalı olan merhum sanatçı Müslüm Gürses’in hatıralarını yaşatmak ve sanatçıyı unutturmamak amacıyla açılan müzede Gürses’in kişisel eşyaları, kıyafetleri, kasetleri, kitapları, plakları ve balmumu heykeli sergileniyor. Müzede merhum sanatçıyı sevenleri duygulandıracak, geçmişe götürecek detaylar da yer alıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Müslüm Gürses Müzesinin ilçeye kazandırılan güzel eserlerden biri olduğunu dile getirerek merhum sanatçının hatıralarının sergilendiği bu müzeye çok önem verdiklerini ifade etti. Baydilli, “Müslüm Gürses bence Türkiye’nin sayılı sanatçılarından biri olmuş, müzik dünyasına damga vurmuş ve herkesçe saygı görmüş bir sanatçıdır. Aslen hemşerimiz olan, Adana’da büyüyen ancak şarkılarıyla ve kişiliğiyle tüm Türkiye’nin değer verdiği merhum sanatçının müzesini açıp hatıralarını yaşatmak bizim için çok değerli bir durumdur. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Müzeye Şanlıurfa’dan ve farklı illerden gelen vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar, ziyaret gerçekleştirip Müslüm babayı anıyorlar. Bu da böylesine önemli bir değerin unutulmaması için çok güzel ve özel bir şeydir. Müzemizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmekle birlikte herkesi Müslüm Gürses Müzemize davet ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Yaşam Park içerisindeki Müslüm Gürses Müzesi pazartesi günleri haricinde her gün 09.00 -18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.