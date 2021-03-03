Muhtarlar buluşmaları yeniden başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle bir süredir ertelediği ve bire bir olarak gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına, kısıtlamaların gevşetilmesiyle yeniden başladı.

Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarlığındaki açık alanda, civardaki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Erin, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Salgınla mücadelede muhtarların büyük sorumluluğu olduğunu hatırlatan Vali Erin, düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa’da tedbirlerin gevşetilmesinin rehavete yol açmasını istemediklerini, bu nedenle salgın denetimlerine daha fazla ağırlık verileceğini söyledi. Salgınla mücadele denetimlerinde muhtarların sorumluluklarını hatırlatan Vali Erin, “Bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Aynı şekilde toplu buluşmalardan, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmak çok önemli. Muhtarlarımız mahalle sakinleriyle sürekli diyalog halinde olur, kuralları hatırlatır, ihlallerin önlenmesine katkı sunarlarsa salgınla mücadeledeki en önemli görevi yerine getirmiş olurlar” diye konuştu.