Millet evlerindeki kursiyerlere uzman semineri

Haliliye Belediyesi Millet Evleri’nde meslek öğrenen kadınlara uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri’nde kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürütülen kurs faaliyetlerinin yanı sıra birçok alanda eğitimler veriliyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki Ahmet Yesevi Millet Evi’ndeki kurslara katılan kadınlara sağlık, aile, çocuk gelişimi konularında seminerler düzenliyor. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen seminerler ile kadınların hem sağlık hem de aile konularında bilinçlenmeleri hedefleniyor. Periyodik aralıklarla düzenlenen seminerin son konusu sağlık olurken, kursiyer kadınlara obezite ve omurga sağlığı konusunda eğitim verildi. Kadınların sağlıklı bir yaşam için dikkat etmesi gereken noktaları aktaran uzmanlar, madde bağımlılığına karşı ise ebeveynlerin nasıl davranması gerektiğini ifade etti.

Diyetisyen Büşra Demir, “Haliliye Belediyesinin destekleriyle kadın destek merkezlerimizi gezip, kadınlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Kursiyer kadınlar ise eğitime katkı sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise eğitimlerin program dahilinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.