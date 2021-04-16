Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan millet evlerinde açılan kurslar, kursiyerlerin meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalardan olan millet evleri, bünyesindeki kurslarla eğitim alanında Şanlıurfalılara hizmet veriyor. Ahmet Yesevi, Sırrın ve Süleymaniye mahallelerinde hizmete sunulan millet evlerinde; bilgisayar, dikiş nakış, el sanatları ve kuaförlük kursları açıldı. Gençlerin ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği kuşlarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitimler veriliyor. Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika da veriliyor.

Özellikle el sanatları ve dikiş nakış kurslarında eğitim alan kadınlar, yaptıkları ürünlerle de aile bütçelerine katkılar sağlıyor. Açılan kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.