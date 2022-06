Millet Bahçesine modern yol

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesinin bulunduğu Devteşti Mahallesinde asfalt öncesi yol genişletme ve zemin sağlamlaştırma çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa genelinde yeni yollar ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye ilçesindeki millet bahçesinin bulunduğu caddeyi genişletiyor. 25 metre genişliğinde olan yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt öncesi zemin sağlamlaştırma çalışmasını sürdürüyor.

Kuzey-Batı çevre yoluna paralel bağlantılı olan 25 metrelik yolda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Şanlıurfa’nın can damarlarını açıyoruz”

Kentin birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Kendi ekiplerimiz ve kendi araçlarımız sahada süratle çalışıyor. Haliliye ilçesinde yapılan millet bahçemizin önünden geçen bu caddenin asfaltlanması için her şey hazır hale gelmiş. Bir müddet sonra İnşallah burası çok konforlu bir asfalt serilerek vatandaşlarımızın ulaşımına açılacaktır. Aldığımız yeni malzemelerimiz, araçlarımız ve yine kendi ekiplerimiz ve mühendisliği de kendimize ait olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimiz Şanlıurfa’nın her noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmalar bittiği zaman da Şanlıurfa’mızın can damarları açılıyor.” diye konuştu

Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ, ise yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.