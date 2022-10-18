Millet bahçesinde sona doğru yaklaşılıyor

Şanlıurfa’nın ve bölgenin en büyük ve en donanımlı millet Bahçesindeki sona yaklaşıldı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapımına başlanan millet bahçesinde, Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, meclis üyeleri ve teknik heyetiyle birlikte incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 180 dekarlık alana sahip kompleksin, hem Eyyübiye’nin hem de Şanlıurfa genelinin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

İçerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları, kütüphane, spor tesisleri, yapay gölet, kamelyalar ve onlarca sosyal donatının yer alacağı Eyyübiye Millet Bahçesinde yaptığı incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye’nin hizmetlerin en iyisini hak ettiğini ifade etti.

Başkan Kuş, seçilir seçilmez ilçeye millet bahçesi kazandırmak için çaba sarf ettiklerini ve bir buçuk yıldır yapımı devam eden Millet Bahçesi içerisinde yapmayı vadettikleri birçok sözü de gerçekleştirmiş olduklarını dile getirdi.

Seçilmeden önce verdikleri sözlerden olan, gençleri için sosyal donatı alanlarının en büyüğünün, çocuklar için spor alanlarının, halı saha, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahalarının da Millet Bahçesi içinde yer aldığını belirten Başkan Kuş, Eyyübiye halkının talep ettiği mesire alanının da otuz dönümlük alan üzerine burada yer aldığını söyledi. Millet Bahçesi içerisinde çocuklar ve yetişkinler için kütüphanenin de yer alacağını söyledi.

Eyyübiye gibi sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bir ilçede halkın yararlanabileceği bin 500 metrekarelik bir düğün salonunun da millet bahçesinde yer alacağını sözlerine ekleyen Başkan Kuş, “Burada, evlatlarımız için bisiklet yolları, yetişkinlerimiz için yürüyüş yolları, çocuklarımız için çocuk oyun gurupları yer alacak. 180 dönümlük alanda Eyyübiyeli kardeşlerimizin ne talebi varsa yer alacak” dedi

Millet bahçesinin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla kasım ayında yapmayı planladıklarını dile getiren Başkan Kuş, “Millet Bahçemiz şimdiden hem Eyyübiyeli kardeşlerimize hem de Şanlıurfalı hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.