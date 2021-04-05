Mezarlıklarda Ramazan hazırlığı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayı öncesi merkez ve ilçe mezarlıklarında rutin temizlik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Pandemi süresince temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aksatmadan yürüten ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için merkez ilçe mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Mezarlıklarda yapılan çalışmalarla, kuruyan otlar, ağaçlardan düşen yapraklar ve mezarlık içerisindeki çöpler temizlenerek vatandaşlara daha hijyenik bir ortamda kabir ziyaretleri yapma imkanı sunuluyor.