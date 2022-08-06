Meslek öğrenen kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan kadın destek merkezleri ve millet evlerindeki kurslarla meslek öğrenen kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını sürdürüyor. Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan kültür ve sosyal işler müdürlüğü, yürütülen çalışmalar çerçevesinde kadın destek merkezleri ile milletevlerinde meslek edindirme ve hobi kursları düzenliyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Sırrın Milletevi ve Ertuğrulgazi Kadın Destek Merkezinde el sanatları, kuaför, okuma yazma, dikiş nakış ve Kur-an kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” sloganıyla hizmet veren Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Sırrın Milletevi ve Ertuğrulgazi Kadın Destek Merkezindeki kurslara ise kayıtlar devam ediyor.