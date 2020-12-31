Mera ve hazine arazileri yakından takip edilecek

Şanlıurfa il sınırları dahilinde bulunan mera ve hazine arazilerindeki işgalleri önleme, bu alanda yaşanan hukuki ve sosyal sorunları çözmeye yönelik çözüm önerileri, yapılan bir toplantı ile değerlendirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Ali Çullu ile ilgili kamu kuruluşları temsilcileri katıldı. İlki, 2020 Mart ayında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen çalışma ve tespitlerin ortaya konduğu toplantıda, mera ve hazine arazilerine yönelik işgallere karşı caydırıcı cezaların gündemde tutulması, kaymakamlıklar, ziraat odaları ve üretici birlikleri ile koordineli çalışılarak mera bilinci oluşturulması ve yaptırımlara yönelik bilgilendirme toplantılarının sağlanması, mera ve hazine arazilerinin net durumunun tespiti gibi konular geniş kapsamlı olarak ele alındı. Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Erin, mera ve hazine arazilerinin işgali paralelinde gelişen sosyal sorunlar ile tarım arazilerinin korunması konusunun büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, Toprak Koruma Kurulu olarak dört yıldan bu yana tarım arazilerine yapılmak istenen okul dahil hiçbir yapıya izin vermediklerini ifade etti. Mera ve hazine arazilerinin mevcut durumunun yapılan çalışma ile tespit edildiğini kaydeden Vali Erin, Prof. Dr. M. Ali Çullu’nun veri tabanı oluşturulması fikrinin önemli olduğunu belirterek, bu konuda gerekli araştırmaların yapılması, kamu imkanları veya gerekirse özel sektörden destek alınarak bu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin gerekli hukuki düzenlemeler yapılması için başta Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara sunulması kararı alınmasıyla sona erdi.