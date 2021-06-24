Mehmetçik’te yeni yollar açılıyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, konutlaşmanın arttığı Mehmetçik Mahallesi’nde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa’nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü’de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak yol sıkıntısını ortadan kaldırıyor.

İmara açılan alanlarla birlikte yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Mehmetçik Mahallesi’nde yeni yollara ihtiyaç duyulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor.

Baydilli, "İlçemizin birçok mahallesinde olduğu gibi Mehmetçik Mahallemizde de konutlaşmanın artmasından doğan bir yol ihtiyacı var. Biz de vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına fen işleri ekiplerimizle burada tespit edilen yerlerde yeni yollar açıyoruz. Alt yapısı tamamlanınca da kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemiz her sene önemli bir büyüme oranı yakalayarak nüfusunu katlıyor. Biz de bu büyümeye ayak uydurmak ve daha fazla hizmet etmek için gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, program dahilinde Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ ve Batıkent mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.