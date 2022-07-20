Mehmetçik Mahallesine yeni yollar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni konutlaşma alanı olan Mehmetçik Mahallesinde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa’nın her geçen gün büyüyen ilçesi Karaköprü’de yeni yerleşim alanlarıyla beraber yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak ihtiyacı gideriyor. İmara açılan alanlarla birlikte yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Mehmetçik Mahallesinde yeni yollara ihtiyaç duyulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kış ayları gelmeden mahalledeki yol sıkıntısını önemli oranda bitirmeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, fen işleri ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydederek, "Karaköprü sürekli talep gören gözde bir ilçe olduğu için yapılaşma alanlarımız gün geçtikçe artıyor. Mehmetçik Mahallemiz de bu anlamda inşaatların fazla olduğu, yeni yapılarla nüfusunu artıran bir potansiyeldedir. Biz de mahallemizdeki eksikleri biliyoruz ve gidermek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce yol geldiği için mahallemizde yeni yol açma çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. İnşallah kış ayları gelmeden mahalledeki yol ihtiyacını önemli oranda bitirip vatandaşlarımızın bu yönde sıkıntı yaşamasının önüne geçeceğiz. Yeni yollarımız ilçemize ve Mehmetçik Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin program dahilinde Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ ve Batıkent mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını ise sürdürdüğü belirtildi.