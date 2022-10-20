Mehmetçik Mahallesine 8 bin 500 metrekarelik park kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi ilçenin yeni gelişen mahallelerinden Mehmetçik Mahallesine 8 bin 500 metrekarelik yeni bir park kazandırıyor

Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü’de vatandaşların daha modern yaşam alanlarına ve yeşil alanlara kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin yeni gelişen mahallelerinden olan Mehmetçik Mahallesine 8 bin 500 metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.

Mehmetçik’te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahaları ile kamelyalar bulunacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yemyeşil bir Karaköprü’nün yanında modern yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederken, Mehmetçik Mahallesini de kalkındırmak için daha fazla hizmet götüreceklerini söyleyerek, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Mehmetçik Mahallemiz her geçen gün yeni konutlarla gelişen ve yeni ihtiyaçlar hasıl olan bir bölgedir. Buradaki yeşil alan ihtiyacını karşılamak, insanların rahatlıkla oturup zaman geçirebilecekleri ve çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayacakları bir park yapmak istedik. Yapımına başlayıp önemli bir kısmını tamamladığımız 8 bin 500 metrekarelik parkımızı en kısa sürede bitirip mahallemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Parkımız şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2022 yılında 10 aylık sürede ilçeye 11 yeni park kazandırılırken, yılsonuna kadar 3 park daha kazandırılması planlanıyor.