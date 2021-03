Matematiği eğlenerek öğreniyor

Karaköprü Belediyesi, bir kolej ile birlikte açtığı matematik atölyesinde öğrenciler, işlemleri eğlenerek öğreniyor.

Karaköprü Belediyesi yaptığı faaliyetler ve programlarla eğitime katkı sunuyor. İlçede bir kolej ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikle Karaköprü Belediyesi Yaşam Sokağında öğrencilere yönelik 3 gün sürecek matematik atölyesi açıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her zaman eğitime ve eğitimle ilgili yapılacak etkinliklere destek verdiklerini dile getirdi. Bu atölye etkinliğiyle birlikte matematik dersinin eskisi gibi korkulacak bir ders olmaktan çıkıp eğlenceli bir hale geldiğinin görüldüğünü kaydetti. Baydilli, “Eğitim ve öğretim hayatın her alanında içinde olduğumuz bir olgudur. Hayattan zevk almak istiyorsak da her gün yeni bir şeyler öğrenmemiz gerekir. Bugün de çocuklarımıza matematiği sevdirecek, onların matematikle daha fazla haşır neşir olarak hedeflerine katkı sağlayacak bir atölye açılışı gerçekleştirdik. Burada çocuklara matematiğin aslında korkulacak bir ders olmadığı, çeşitli yollarla ve oyunlarla eğlenceli hale geleceği öğretiliyor. Matematik hayatın her alanında, her zaman yanımızdadır. Hatta cebimizdeki 10 liranın arkasına baktığımızda Ordinaryüs Cahit Arf’ın ‘Arf teoremi’ formülü yazıyor. Yani matematiği cebimizde bile taşıyoruz, en basit hesaplamaları her gün yapıyoruz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen, eğitime katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Atölyenin çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”

29-30-31 Mart günleri 09.00-12.00 saatleri arası açık olacak atölyede öğrenciler matematiksel kavramları oyunlar aracılığıyla öğrenebilecek. Bu atölyede, doğal sayılar, kesirler, ölçme, veri işleme, simetri, geometrik şekiller, açılar, alan ve hacim gibi matematiksel kavramlar günlük hayat problemleri üzerinden, oyunlaştırma yöntemiyle işlenerek öğretiliyor.