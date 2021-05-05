Kuveytli Hayırseverlerden 700 Gıda Kolisi

Kuveytli hayırseverlerden yardıma muhtaç aileler için 700 gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği ve Kuveyt Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile gerçekleştirilen “Ramazan 2021 İftar Projesi” kapsamında, Türkiye’nin 10 İl Valilik ve Belediye Başkanlıkları aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan ailelere 3400 adet gıda paketi dağıtıldı.

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli muhacirlere yönelik okul yapımı, ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştiren Kuveytli hayırseverler adına Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari El Zawawi’ye teşekkür etti.

Şanlıurfa Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edilen 700 gıda kolisi de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.