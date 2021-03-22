Kuş’tan Eyyübiye’ye ‘mobil jinekoloji ve sağlık tarama aracı’ kazandırdı.

Eyyübiye Belediyesi’nin ‘Kadın Sağlığı Önceliğimizdir’ sloganıyla Japonya Büyükelçiliğine başvurduğu proje ile Eyyübiye Belediyesi’ne ‘Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı’ kazandırıldı.

Eyyübiye Belediyesi’nin ‘Kadın Sağlığı Önceliğimizdir’ sloganıyla Japonya Büyükelçiliğine başvurduğu proje ile Eyyübiye Belediyesi’ne ‘Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı’ kazandırıldı. İlçede yaşayan vatandaşlara hizmet üretmek ve vatandaşların yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için çalışan Eyyübiye Belediyesi, Japonya Büyükelçiliği’ne başvurduğu projenin meyvesini aldı. Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan kadınların özellikle erken teşhis ve tanı konusundaki sıkıntılarını gidermek için harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, ilçeye ‘Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı’ kazandırdı. Toplamda 4 bin 800 kişinin yararlanacağı ve Eyyübiye ilçesinin kırsal ve merkez kesiminde ikamet eden 30-65 yaş arası kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri taraması ve genel sağlık taraması yapılabilmesi için toplam değeri yaklaşık maliyeti 850 bin TL olan 1 adet gezici sağlık tarama aracı ve 19 sağlık materyali tarama ekipmanı kazandırıldı.

İlçeye ’Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı’nın kazandırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,"Eyyübiye ’de Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı Sağlanması“ projesi ile merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan, sağlık kuruluşlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlara ulaşacağız. Bu proje ile sağlık kuruluşlarına erişme imkânı bulunmayan 30-65 yaş arası kadınlara ve Suriyeli mültecilere "Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı" ile ücretsiz jinekolojik kanser taraması ve genel sağlık taraması yapılacak. Sağlık kuruluşlarına erişme imkanı olmayan vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti üreterek, erken tanı ve teşhis yöntemi ile sağlık kuruluşlarına sevklerini sağlayacağız. Bu projeye destek veren Japonya Büyükelçiliği’ne ve Japonya halkına şükranlarımı sunuyorum“ dedi.