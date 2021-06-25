Kuş, yapımı devam eden kapalı semt pazarını gece inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Direkli mahallesinde yapım çalışmaları devam eden kapalı semt pazarı inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz ay atılan temel sonrası hummalı bir şekilde yapım çalışmaları devam eden Direkli mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunda inşaat çalışmaları sürüyor. Gecenin bir vakti inşaat çalışmalarının sürdüğü alanı ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saha betonu döküm işlemi tamamlanan ve çelik konstrüksiyon yapım aşamasına gidilen toplamda 1600 metre karelik alanı kapsayan modern kapalı semt pazarının kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

İnşaat alanına gece gelerek açıklamalarda bulunan Başkan Kuş, ”Direkli Mahallemizde geçen ay temelini atmış olduğumuz Kapalı Semt pazarının incelemelerinde bulunduk. Şuanda saha betonu dökülmüş sahası tamam ve çelik kondiksiyon da hatır önümüzdeki hafta içerisinde Çelik Konstrüksiyon ile ilgili inşallah yavaş yavaş modern semt pazarımız yükselmeye başlayacak. Direkli Mahallemizin en büyük talepleri kapalı semt pazarıydı. Her gördüğümüz vatandaş, her gördüğümüz esnaf, sayın Başkanım derme çatma pazarlara gidiyoruz, yazın sıcağın altında kavruluyoruz, kışın da yağmurda soğukta ızdırap çekiyoruz. Bizde kollarımızı sıvadık. Direkli mahallemizde Kapalı semt pazarı yapacağımız alanları araştırmaya başladık. ilk etapta maalesef bir alan bulamadık. Ama inandık, inanan başarır. Bizler yer noktasında yapmış olduğumuz mücadele neticesinde yeri de bulduk. Biraz önce de ifade ettiğim gibi; geçen ay temelini attık. En fazla 4 aya kadar modern kapalı semt pazarımızı Direkli mahallemize kazandırmış olacağız. Şimdiden Direkli mahallemizin Modern Semt pazarı hayırlı olsun. Yeter mi yetmez. Direkli, 15 Temmuz, Akabe ve Akşemsettin mahalle sakinlerimiz zabıtayı aradığımız zaman çok geç geliyorlar Başkanım dediklerinde bizlerde o gün kendilerine bu bölgeye bir zabıta karakolu kazandıracağımızı vaadinde bulunmuştuk. İşte modern semt pazarımız ile birlikte zabıta karakolumuzun da temelini atıyoruz. İnşallah 4 ay sonra modern semt pazarı yanında zabıta karakolumuzun açılışını birlikte yapacağız” diye konuştu.