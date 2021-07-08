Kuş saha çalışmalarını sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeyi dolaşıp, vatandaşların taleplerini yerinde çözümler üretti.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra her gün saha ziyaretleriyle de vatandaş ve esnafla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş son olarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi Abdullah Samak’la birlikte ilk olarak Eyyübiye mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Ömer Diş ve bölge sakinleriyle bir araya gelip, talepleri dinleyen Başkan Kuş, daha sonra beraberindekilerle birlikte Akşemsettin mahallesine geçti. Burada da mahalle muhtarı Tayyip Teber İzol’la birlikte yürütülen yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan son olarak Direkli mahallesinde Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop’la birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve taleplerin yerine getirilmesi için ilgilileri anında talimatlandırdı.

Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olup talepleri birinci ağızdan dinleyeme devam edeceklerini belirten Başkan Kuş,” İlçemizi esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.