Kuş, gençlik merkezi inşaatını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmaları hızlı bir şekilde süren toplam 4 kattan oluşan gençlik merkezini inceledi.

İlçe gençliğinin hizmetine sunmak üzere toplam 4 kattan oluşan 2 bin 200 metre karelik alanı kapsayan Süleymanşah Gençlik Merkezinin yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İçerisinde bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, bilişim, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri Süleymanşah Gençlik merkezi yapım çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve Belediye Meclis Üyesi Necmettin Sağlam’la birlikte inceleyen Başkan Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaat alanında açıklamalarda bulunan Başkan Kuş, ilçe gençliğine hizmet etmeye edeceklerini belirterek, “Süleymanşah Mahallemizde aylar önce temelini atmış olduğumuz gençlik merkezimizin inşaatında incelemelerinde bulunduk. İnceleme yaparken eksiklikleri ilgili başkan yardımcımız ile tespit ediyoruz. Teknik ekipten aldığımız bilgilere göre 3 ay içerisinde gençlik merkezimizi gençlerin hizmetine sunacağız. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Eyyübiyeli çocuklarımıza ne yapsak azdır. İnşallah önümüzdeki süreçler içerisinde gençlik merkezlerimizin sayısını arttırıp gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.