banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Kuş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sık sık yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

ŞANLIURFA 19.10.2021, 13:41
Kuş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sık sık yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sık sık yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla kamuoyunun takdirini toplayan ve sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, talepleri birinci ağızdan dinleyen Kuş, soluğu yine sokakta, sahada aldı. Eyyübiye’nin sokaklarını adeta makam edinen Kuş’un son durağı Haleplibahçe Mahallesi oldu. Beraberindekilerle bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşüp, hem talepleri aldı, hem de yapılan çalışmalar hakkında esnaf ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Kuş’u her zaman sahada vatandaşlarla iç içe gördüklerini belirten esnaf ve vatandaşlar da Kuş’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olmaya ve ilçeyi onlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirten Kuş, “Hemen hemen her gün esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edip, taleplerini birinci ağızdan dinleyip, yerinde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bizlerden ilgi ve alakalarını eksik etmeyen esnafımıza da vatandaşlarımıza da teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2