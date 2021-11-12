Kursiyerlerin içi çorba ile ısınıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 14 kadın destek merkezinde eğitim gören kursiyerlere her gün çorba ikramı yapılıyor.

Şanlıurfa’da, kış mevsiminde özellikle sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlara yönelik başlatılan çorba ikramı bu yıl da başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın Destek merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere de her sabah çorba ikramı yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan çorba, 14 Kadın Destek Merkezindeki kursiyerlere ikram ediliyor. Kursiyerlerin yanı sıra mahallede bulunan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara da görevliler tarafından çorba dağıtılıyor.

Topdağı Kadın Destek Merkezi kursiyerleri çorba ikramından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.