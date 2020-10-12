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Korona virüs tedbirlerinin ihlal eden düğün salonlarına ceza

ŞANLIURFALI GENÇLER DENETİME TAKILDI

ŞANLIURFA 12.10.2020, 16:43
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Korona virüs tedbirlerinin ihlal eden düğün salonlarına ceza

Şanlıurfa’da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kurallara riayet etmeyen 2 düğün salonuna 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından korona virüs denetimleri kapsamında görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 kamu personeli ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, hafta sonu düğün salonları, konuk evleri, dinlenme alanları, semt pazarları gibi umuma açık alanlarla binlerce iş yerinde çalışma yaptı. Cumartesi günü gerçekleştirilen düğün salonu denetimlerinde 2 ihlal tespit eden ekipler, her düğün salonuna 3 bin 150 TL para cezası keserken, aynı düğün salonlarından birinde Pazar günü tekrar ihlal tespit edilince, 1 günlük kapatma cezası uygulandı. İş yerlerinde ve umuma açık alanlarda maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizlik kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara kuralları hatırlatarak, kurallara uymayanları uyardı.

İl merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların büyük oranda maske ve mesafe kurallarına riayet ettiği, şehir merkezlerindeki park ve dinlenme alanlarındaki gençlerin ise kuralları daha sık ihlal ettiği belirlendi. Maske ve fiziki mesafe kurallarını ihlal edenlere yazılan para cezalarının büyük bölümünün gençlerden oluştuğu belirtildi.

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