Korona virüs hastalarına hizmet verecek hastanede inceleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan ve korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanede incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile birlikte hastanede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Erin, gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Kış aylarında korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce kiralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasına dönüştürülen Ursu Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlandı. Hastane bilgi yönetim sistemine dâhil edilen tesisteki tıbbi cihaz ve ekipmanlar da kalibre edildi. Ek binanın, diğer hastanelerdeki yoğun bakımlarında yatak sıkıntısı oluşması halinde kullanılacağı belirtildi.