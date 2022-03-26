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Kore Cumhuriyeti’nce yaptırılan sağlık merkezi ve okulun açılışı yapıldı

Şanlıurfa’da, Kore Cumhuriyeti’nin insani yardımlar çerçevesinde sağladığı finansmanla yapımı tamamlanan Eyyübiye İlçesi Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi ve Harran İlçesi Seul Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ŞANLIURFA 26.03.2022, 14:00
Kore Cumhuriyeti’nce yaptırılan sağlık merkezi ve okulun açılışı yapıldı

Şanlıurfa’da, Kore Cumhuriyeti’nin insani yardımlar çerçevesinde sağladığı finansmanla yapımı tamamlanan Eyyübiye İlçesi Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi ve Harran İlçesi Seul Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şanlıurfa Valiliği ile Kore Cumhuriyeti arasında yapılan protokol gereği yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılmak için Şanlıurfa’ya gelen Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee valiliği ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Büyükelçi Won Ik Lee, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erin tarafından makamda ağırlandı. Büyükelçi Won Ik Lee’ye Şanlıurfa hakkında bilgiler aktaran Vali Erin, Büyükelçi Lee’yi ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Büyükelçi Lee’de, Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ağırlamasından dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.

Valilikteki ağırlamanın ardından Vali Abdullah Erin ve Büyükelçi Lee, Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanan Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi ile Harran Seul Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı.

Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği ile Şanlıurfa Valiliği arasında yapılan protokolle inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan ve 2021 Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi’nin resmi açılış törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyet, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile Şanlıurfa’da yaşayan beş Kore Gazisinden Mustafa Nazir Göksel ve Osman Uçar katıldı.

Saygı duruşu, Güney Kore ve Türkiye Milli Marşlarının okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Büyükelçi Won Ik Lee, Şanlıurfa’nın insanlık medeniyetinin doğduğu ve Suriyeli mültecilere kucak açan bir şehir olduğunu ifade ederek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Törende bulunan Kore Gazilerine dikkat çeken Büyükelçi Lee, Kore Savaşında gazilerin binlerce kilometre uzağa gelerek insanlığın ne olduğunu gösterdiğini, bugünkü Türkiye’nin de mültecilere kucak açarak insanlık sevgisinin ne olduğunu gösterdiğini söyleyerek, törende bulunan Kore Gazileri için alkış istedi. Hem Suriyeli hem de Türk çocukların eğitimi için Kore Hükümeti olarak az da olsa katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Lee, sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Kore Büyükelçisi Lee ve eşini Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, Korelilerin vefa duygusuna dikkat çekti.

Güney Kore Devleti’nin daha önce Akçakale’de bir göçmen sağlığı merkezi ve Harran’da 16 derslikli bir okul inşa ettiğini hatırlatan Vali Erin, “Bu projeler için, Şanlıurfalılar ve Şanlıurfa’da misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz adına, Sayın Büyükelçimize ve Güney Kore Devletine en kalbi şükranlarımızı sunmak istiyoruz” dedi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Türk Milleti ile Güney Kore halkı arasında güçlü, sağlam, tarihi geçmişe dayanan kültür benzerliği ve dostluğun bulunduğunu belirten Vali Erin, bu dostluğun bundan 72 yıl önce Kore Harbi’nde de ortaya konduğunu, Türkiye’den 741 kahramanın Kore’nin özgürlüğü için şehit düştüğünü hatırlattı.

Kore halkının özgürlükleri için canlarını feda eden Türk kahramanları hiçbir zaman unutmadığını, vefalarını ortaya koyduklarını söyleyen Vali Erin, duyarlılıklarından dolayı Kore halkına teşekkür etti.

Vali Erin, Kore Büyükelçisi Won Ik Lee ve törene katılan davetliler, konuşmaların ardından açılış kurdelesini birlikte kestikleri Yenice Göçmen Sağlığı Merkezini gezerek, burada verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ülkelerindeki savaştan etkilenerek Şanlıurfa’da geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kore Cumhuriyeti’nin finansmanıyla yaptırılan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi’nde, poliklinik hizmetleri, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetleri veriliyor.

Harran Seul Ortaokulu

Yenice Göçmen Sağlığı Merkezi’nin açılış töreninin ardından Harran ilçesine geçen Vali Abdullah Erin, Büyükelçi Won Ik Lee ve beraberindekiler, burada da Güney Kore Devleti’nin insani yardımlar çerçevesinde finanse ettiği 24 derslikli Seul Ortaokulu’nun açılış törenini gerçekleştirdiler. Açılış töreninin ardından okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin ve Büyükelçi Lee, çocuklarla sohbet ederek, okullarının hayırlı olmasını dilediler. Çocuklara çeşitli eğitim malzemeleri hediye eden Büyükelçi Lee, Seul Ortaokulu’nun Türk ve Suriyeli çocukların eğitimine faydalı olmasını ümit ettiğini belirtti.

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