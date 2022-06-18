Konya’daki Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ettiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Konya’nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Şanlıurfalı vatandaşları ziyaret etti. İşçilerle yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, sorunlarının çözüme kavuşturacak proje için elini taşın altına koyduklarını söyledi.

Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa dışına tarım işçisi olarak çalışmaya giden vatandaşları unutmadı. Başkan Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Konya’nın Ereğli İlçesinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak gittikleri Konya’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü karşılarında gören işçiler şaşkınlıklarını gizleyemediler. İlk kez bir Belediye Başkanının kendilerini ziyaret etmesine şaşıran işçi kadınlar Başkan Beyazgül’ü zılgıtlarla karşıladılar.

Kendilerini ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile kucaklaşan Şanlıurfalı tarım işçileri memleket hasreti giderdi.

Zor şartlar altında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların çadırlarına konuk olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, işçilerle yakından ilgilendi. Mevsimlik işçilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Beyazgül, sorunların çözümü için çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım ekipleri, tarım işçisi ailelere gıda yardımında bulundu. Şanlıurfa’dan Konya’ya giden ekipler, burada çalışan işçilerin taleplerini yerine getirdi. Tarım işçisi vatandaşlara gıda ve hijyen seti dağıtılırken çocuklar da çeşitli oyuncaklarla sevindirildi.

”Tarım işçilerinin sorunlarını çözmek için çalışacağız”

Konya’daki tarım işçilerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sorunların çözümü için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Başkan Beyazgül, “Konya Ereğli Yeniköy’deyiz. Şanlıurfa AK Parti İl Başkanımız Abdurrahman Kırıkçı, Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer ile birlikte burada çalışan mevsimlik işçilerimizin yanındayız. Mevsimlik tarım işçilerimizin çalışma şartlarını yerinde inceledik. Mevsimlik işçilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi noktasında yol haritamızı belirleyeceğiz. Farklı illerde çalışan mevsimlik işçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için daha geniş bir çalışma yaparak hemen fiili adımlarımızı atacağız” dedi.

Şanlıurfa’nın kalbi mevsimlik tarım işçilerimizle atıyor

Tarım işçilerinin yaşam alanlarından çocuklarının eğitimlerine kadar birçok sorunun çözüme kavuşması ve işçilerin rahat bir ortamda çalışabilmeleri için sorunların ortak akılla çözülmesi amacıyla gerekli toplantıların yapılacağını ifade eden Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa’nın yüreği, kalbi burada çalışan vatandaşlarımız için atıyor. Biz de çok büyük adımlar atmayı ümit ediyoruz. Konya elbette ki sadece Şanlıurfalı vatandaşlarımızın mevsimlik işçi olarak çalıştığı noktalardan sadece biri bunun gibi birçok noktanın olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçilerinin temsilcileri ile bir araya gelerek geniş bir çalışma başlatacağız. Ayrıca işçilerimizden gelen eğitim, barınma, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarının çözümü noktasında tarla sahipleri yani işverenlerimizle ilgili de görüşmeler gerçekleştirerek fiili adımların atılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Konya’ya gelerek burada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Başkanımızın ziyareti ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Mevsimlik tarım işçilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için atılan bu adımın son derece önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Mevsimlik İşçiler Dernek Başkanı Suphi Hatipoğlu ise konuşmasında 40 yıldır Türkiye’nin farklı noktalarında tarımla uğraştıklarını belirterek yaklaşık 20 yıldır Konya’da mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıklarını dile getirdi. Hatipoğlu, İlk defa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından ziyaret edildikleri için ve taleplerinin somut bir şekilde dinlendiği için son derece mutlu olduklarını ifade etti.