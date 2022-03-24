Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, bir anda savruldu. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen Özkan İ.’ye çarptı. Yaralı, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis sürücünün yakalanması için inceleme başlattı.