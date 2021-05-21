banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından düzenlenen, “Eğitimde Önceliğimiz” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi.

ŞANLIURFA 21.05.2021, 17:01
Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından düzenlenen, “Eğitimde Önceliğimiz” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi.

ŞURKAV İdare Merkezinde düzenlenen ödül törenine, ŞURKAV Başkanı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile ŞURKAV yönetim kurulu üyeleri ve gençlerin aileleri katıldı.

Genç nüfusun eğitime olan ilgisini artırmak ve aidiyet bilinci oluşturmak amacıyla düzenlediği “Eğitimde Önceliğimiz” konulu kompozisyon yarışmasına, 15 ve 25 yaş arası 132 genç müracaat etti. Yapılan değerlendirme sonucu, Türkan Akdağ birinci, Nisa Koçoğlu ikinci, Mehmet Sidar Al isimli öğrenci ise üçüncü olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye girenlerden birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödüllerini takdim eden Vali Erin ve beraberindekiler, gençlere eğitim hayatında başarılar dilediler. Tören, dereceye giren gençlerin yazdıkları kompozisyonları okumalarının ardından sona erdi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu