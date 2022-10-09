Kızılay Meydanında sona doğru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kızılay Meydan çalışmasının ilk etabı tamamlanma aşamasına geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projelerinden biri olan Kızılay Meydanı çalışmasında ilk etap için sona gelindi. İki etap halinde gerçekleştirilecek olan Kızılay Meydan çalışmasında ilk etap için çalışmalar tamamlanarak betonarme yapılar içerisinde yemyeşil bir bahçe olarak hazırlandı. Şehrin kalbi konumunda bulunan meydan çalışmalarını sürdüren ekipler, meydanı kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacak. Kızılay Meydanı için toplamda 156 yapıyı kamulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. Ağaçlandırma, çimlendirme, ışıklandırma, peyzaj çalışmalarıyla farklı bir görünüme kavuşan Kızılay Bahçesi turizm şehri Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin nefes alabileceği yeni bir mekan haline getirildi.

Meydanının park haline getirilmesinden memnun olduklarını anlatan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.