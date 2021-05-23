Kızılay Meydanı Projesi için yıkım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kızılay Meydan Projesi kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasının yıkım çalışmalarına başlandı.

Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlanarak rotanın Kızılay Meydan Projesi’nin bir diğer aşaması olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasının yıkım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeşil alanlar kazandırmak için şehir merkezinde hasarlı olan ve tarihi dokuyu bozan betonarme yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Kızılay Meydan Projesi ve Belediye Eski Hizmet Binası için projeler hazırlandı. İçerisinde vatandaşların rahat nefes alacağı ve şehrin göbeğinde bir sosyal alan olacak Kızılay Meydanı projesinde her detay düşünülerek tasarlandı. Geçmişte Park yeri olan ve yıllardır Şanlıurfa halkına belediye binası olarak hizmet eden eski hizmet binasının yeri için ise içerisinde yeni bir park inşa edilecek.

Beyazgül, ”Urfa aşkı, Urfa aidiyetiyle ve en önemlisi sizlerin duaları ve desteğiyle Urfa’ya layık hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.