Kızılay Kentsel Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ödüllü Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kente yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbinde bulunan Sarayönü Mahallesindeki Kızılay Meydanı için başlattığı ödüllü Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasının kazananları belli oldu. 67 projenin sunulduğu yarışmada 8 görsel proje çalışması ödüle layık görüldü. Mimar Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede ve Betül Aybüke Meral’ın hazırladığı görsel tasarım projesi, Jüri üyeleri tarafından kent estetiğine en uygun çalışma olarak birinci seçildi. Şanlıurfalı mimarlar tarafından hazırlanan proje tasarımları düzenlenen törenle kamuoyu ile paylaşıldı.

Kentin kalbindeki kanserli hücre giderildi

Sarayönü diye bilinen, halk arasında Kızılay Meydanı diye de adlandırılan alanda yapılacak proje için yarışma başlattıklarını aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “belirlenen proje ile kentin kalbindeki kanserli hücre giderilmiş oldu” dedi.

Jüri üyeleri tarafından belirlenerek dereceye giren proje çalışmalarının kazananları, Mimar Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede ve Betül Aybüke Meral’ın hazırladığı proje tasarımı birincilik ödülü alırken, İkincilik ödülünü Mimar Hakkı Can Özkan, Özlem Özdener Özkan, Yüksek Mimar

Fevzi Kurşun, Mimar Yardımcılar Sırrı Berkay Kara, mimarlık öğrencisi Hümeyra Karabacak, Şafak Özaydın ve Şengül Şimşek aldı. Üçüncülük ödülünü ise Peyzaj Mimarı Süleyman Can Çinkılıç, Ferdi İnanlı, mimar Baha Yurttaş ve Foad Sarsangi ekibinin hazırladığı proje kazandı.