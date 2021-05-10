Kısıtlamada hizmet yoğunluğu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde yürütülen asfalt çalışmaları ile park ve bahçelerde gece vardiyasında yürütülen çalışmaları denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Başkan Canpolat, “Gece, gündüz tam kadro sahadayız” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Emin Aslan ve Mehmet Aslan ile birlikte Bahçelievler bölgesinde başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, tam kapanma kısıtlamasından muaf olan esnafla da sohbet etti. Üst yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Canpolat, çalışmaları yürüten işçilerle de görüştü.

Başkan Mehmet Canpolat, beraberindekilerle birlikte daha sonra Ali Şelli Parkına geçti. Park yenileme çalışmalarını inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada,“Haliliye Belediyesi olarak Bahçelievler bölgemizdeyiz. Tam kapanmayı fırsata çevirelim dedik ve şehrin araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde, bir taraftan fen işleri ekiplerimiz asfalt işlemlerine başladılar, bir taraftan da Ali Şelli Parkımızda yenileme çalışmaları başlattık. Haliliye Belediyesi olarak tam kapanma döneminde gerek park bahçe, gerek fen işleri gerek temizlik işleri ve sosyal yardım çalışmalarında hep birlikte tam kadro sahadayız. Haliliye Belediyesi olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi bu dönemde de emrinde ve hizmetindeyiz. Daha çok yeşil alanla, asfaltlarla, kaldırımlarla, yeni ışıklandırmalarla inşallah Haliliye’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından yakın zamanda çalışmaları tamamlanan Ahmet Yesevi Mahallesindeki Üzüm Parkına geçerek incelemelerde bulundu.