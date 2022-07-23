Kısas Mahallesinde üst yapı çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, Kısas Mahallesinde yürüttüğü kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mevcut yolları yenileme ve yol ağını genişletmek amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla üst yapı hizmetlerini sürdürüyor.

Yolların daha konforlu hale getirilmesi amacıyla yol çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın yürüten fen işleri müdürlüğü, Kısas Mahallesinde kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor. Yolların bakım ve onarımını yaparak, çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Yürütülen çalışmalar nedeniyle vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yol çalışmalarını periyodik olarak tüm mahallelerde devam ettiriyor.