Kısas kültür ve sanat gecesi büyük ilgi gördü

Şanlıurfa İli Kültür Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafın 5 Şubat 2022 Cumartesi gecesi Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen Kısas Kültür ve Sanat Gecesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şehrin tarihi, kültürel, sanatsal ve sosyal değerlerini geliştiren faaliyetlere imza atmaya devam eden ŞURKAV tarafından organize edilen “Kısas Kültür ve Sanat Gecesi”, İzzet Aran tarafından hazırlanan “Geçmişten Günümüze Kısas” adlı fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Salon girişindeki fotoğraf sergisini gezdikten sonra gecenin yapılacağı bölüme geçen vatandaşları, konservatuar mezunu Kısaslı sanatçılar ile Kısas ve Karacaahmet Dergahı Seyit Seyfi Cemevi Semah ekiplerinin gösterileri karşıladı. Çok sayıda sanatçı ve grubun sahne aldığı gecede, Kısaslı aşıklar adına Aşık Celali mahlaslı Kısaslı Aşık Veli Göncü’ye ŞURKAV İkinci Başkanı Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Geceye, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, ŞURKAV yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.