Kırsaldaki yaşlılara hastane yatağı verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar kırsalındaki 2 yaşlı vatandaşa hastane yatağı verildi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şemse Apuhan ve 68 yaşındaki Mehmet Demir için harekete geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Şemse Apuhan ve Mehmet Demir’e elektrikli Hastane yatağı alındı. Yaşlı çınarların rahatı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü tarafından alınan elektrikli hasta yatakları, şehir merkezinden 150 kilometre uzaklıkta Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Şemse Apuhan ve Mehmet Demir’in ailesine teslim edildi. Ailelerin evlerine giden YADES ekipleri hastane yataklarının kurulumunu yaptı. Özenle kurulan yatakların nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda hasta ailelerine bilgi verildi. Yaşlı vatandaşların bakımı konusunda her zaman ailelere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı verilen ailelere kişisel bakım ve temizlik malzeme seti verildi.

Alzheimer hastası olan kayınpederine bakan Ayşegül Demir, ‘’Kayınbabama bakıyorum. Kendisi hem Alzheimer hastası ve felçli kendisi enfeksiyondan dolayı hastanededir. Bizlere yardımcı oldukları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yaşlı ve yatalak yakınına bakan Yıldız Çelik, ise, ‘’Neneme bakıyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden bize hasta yatağı gönderdiler çok teşekkür ederim’’ dedi.

Mahallede bulunan hasta ve yatalak vatandaşların yatak ihtiyaçlarının giderilmesinden dolayı mutlu olduklarını anlatan Muratlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Çelik, ‘’Bizim mahallemiz Şanlıurfa merkezden yaklaşık 150 kilometre uzaklıktadır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyene müracaatta bulunduk. Mahalle sakinlerimizden yatalak olan hastalarımız var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hasta yatağı talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi hasta yatağını getirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve YADES ekibine çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.