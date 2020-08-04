Kırsalda yollar bir bir yapılıp hizmete sunuluyor
KIRSALDA YOLLAR BİR BİR YAPILIP HİZMETE SUNULUYOR
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri ekipleri kırsal Dalbaşı Mahallesinde yol yapım çalışmaları devam ederken, Güçlü Mahallesinde de çalışmalar tamamlanarak yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.
İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Dalbaşı Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü Mahallesinde de başlanan yol çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
İlçe genelinde yapılan çalışmalar beğeni toplamaya devam ederken, Güçlü mahalle sakinleri belediye tarafından sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Öte yandan Fen İşleri ekipleri yol çalışmalarının yanı sıra vatandaşların farklı taleplerine de cevap veriyor. Bu çerçevede ekipler, Yarımsu Mahallesinde bulunan mahalle mezarlığının yolunu ve gerekli çevre düzenlemesini yaparak mahallelinin hizmetine sundu.
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