Keçeye kadın eli

Erkeklerin mesleği olan ve unutulmaya yüz tutmuş keçecilik, Şanlıurfalı kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Keçeye farklı bir boyut kazandıran kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş erkek mesleği olan keçe sanatının yeniden hayat bulması ve gelecek nesillere aktarılması için Şanlıurfa’da kadınlara keçe eğitimi veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ahmet Yesevi Kadın Merkezinde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Günün büyük bir bölümünü kurs merkezinde geçiren kadınlara unutulmaya yüz tutmuş erkek mesleği olan keçe atölyesinde eğitim veriliyor.

Şanlıurfalı kadınların aynı çatı altında buluştuğu kurs merkezindeki atölye çalışmalarında hazırlanan keçelere çeşitli motifler işleniyor. Kadınların büyük bir titizlikle hazırladıkları keçeden, çanta, süs eşyası, tablo ve bebekler büyük beğeni topluyor. Rengarenk süslemelerin yapıldığı keçe tablolar ise evlerin duvarlarını süslüyor. Farklı metotlarda yapılan ürünler kadınlar tarafından satışa sunularak aile ekonomisine katkı sunuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatının yeniden hayat bulması için açılan kurslara katılan kadınlar, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.