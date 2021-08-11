Kaymakam Dereci’den aşı çağrısı

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek "aşı olalım" çağrısı yaptı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde son günlerde korona virüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, sosyal medya hesabından çağrı yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti. Viranşehir devlet hastanesinde yatan korona virüs vakalarının çoğunun aşısız veya tek doz aşı olanlardan oluştuğunu belirten Kaymakamı Dereci, aşı olmanın önemine vurgu yaparak "Son süreçte Covid19 sebebiyle hastanemize yatırdığımız hastalarımızın yüzde 90’ı aşısız ve geri kalanı tek doz aşılı olanlardır. Toplum bağışıklığı için çift doz aşımızı mutlaka yapalım " ifadelerini kullandı.