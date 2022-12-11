Karakoyun kentsel dönüşüm alanında uzlaşma görüşmeleri başladı

Şanlıurfa’da çarpık yapılaşma ve ömrünü tamamlayan yapıların yoğun olduğu Karakoyun bölgesinde kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı. Ekipler, dönüşüm için uzlaşma görüşmelerine başladı.

Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa’da önemli kentsel dönüşümlere imza atarak Şanlıurfa’nın tarihi alanlarını gün yüzüne çıkaran, geçmişte yeşil alan olarak hizmet veren alanların üzerine yapılan yapıları yıkarak tekrar eski haline dönüştürerek yeşil alan olarak kente kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karakoyun Kentsel Dönüşüm alanı için uzlaşma görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında basın mensuplarıyla dönüşüm lansmanında bir araya gelen Başkan Beyazgül, belirlenen kentsel dönüşüm alanlarını kamuoyu ile paylaşmış ve Karakoyun Kentsel Dönüşüm Alanı için çalışmaların tamamlandığını, çok kısa sürede uzlaşma görüşmelerine başlanarak alanın modern bir görünüme kavuşturulacağını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Uzlaşma görüşmelerine başladığımız ve içerisinde 573 adet bağımsız yapının yer aldığı Karakoyun Kentsel Dönüşüm Alanının projesi hazır. Kentsel çöküntü alanlarının modern yaşam ve konut alanlarına dönüşümü büyükşehir öncülüğünde devam ediyor. İşte bu Şanlıurfa’ya değer” İfadelerine yer verdi.

İpekyol Bulvarı, Karakoyun Caddesi üzerinde planlanan kentsel dönüşüm için proje belirlendi. 573 bağımsız yapının bulunduğu alanda uzlaşma görüşmeleri de başladı. Çalışmalar başladığında Karakoyun Caddesi üzerinde bulunan ve birbirine bitişik olan çarpık yapıların yerine modern mimariye uygun olarak yeni bir yaşam alanı kurulacak. Proje alanı, tarihi dokuyla yeni doku arasında bir köprü görevi olan Karakyoun Deresi ile şehirlerarası bağlantıyı sağlayan İpekyol Bulvarının kesiştiği noktada, Bediüzzaman Mezarlığı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl odağında yer alıyor. Yaklaşık 7 hektarlık alanı kapsayan proje alanında yeşil bir yerin de olması için her detayın titizlikle düşünüldüğü belirtildi.

Karakoyun Kentsel Dönüşüm alanının, içerisinde yapılacak yapıların yanında meydanlar, parklar, dükkanlar ve oyun parklarıyla yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceği dile getirildi. Karakoyun Kentsel Dönüşüm Proje Alanına ulaşımın ise İpekyol Bulvarı, Şehir Nusret Caddesi, Bostancılar Caddesi ve Karakoyun Caddesi üzerinden sağlanacağı açıklandı.

Kale Eteği, Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı Mahalleleri, Kızılkoyun Nekropol Alanı, Kızılay Bahçesi, Belediye Bahçesi alanlarında başlattığı dönüşümü tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi hanları gün yüzüne çıkaracak olan Özdiker Kuyumcular Çarşısının Haşimiye Meydanına dönüşümü için de gün sayıyor.