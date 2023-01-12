Karaköprü’ye yeni yollar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yılda da yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın her geçen gün büyüyen ve nüfusunu her yıl önemli bir oranda artıran ilçesi Karaköprü’de yeni yapılaşmalarla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını yoğun bir çalışmayla sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başlattığı yol seferberliğiyle 2022 yılında ilçede 45 kilometre yeni yol açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında da ilçeye yeni yollar kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, Mehmetçik, Batıkent ve Atakent Mahallelerinde ihtiyaçlar dahilinde yol açma çalışmaları gerçekleştirirken açılan yolların altyapısı tamamlanana kadar kullanılabilmesi için stabilize malzeme serimi gerçekleştiriliyor.Daha güzel bir Karaköprü’yü vatandaşlara sunmak isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin daha geniş ve modern yollara ulaşması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Baydilli, “Karaköprü Şanlıurfa’nın merkezinde gözde bir ilçe olarak vatandaşlarımızın tercih ettiği bir konumdur ve bu da daha fazla konutlaşmayı beraberinde getiriyor. Artan konutlaşmada da birtakım ihtiyaçlar doğarken biz bunları karşılama adına ciddi bir hizmet mücadelesi veriyoruz. Mehmetçik, Batıkent, Atakent, Seyrantepe ve Güllübağ gibi konutlaşmanın sürekli olduğu mahallelerimizde yeni yol açma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 2023 yılında da ilçemize geniş ve modern yollar kazandırıp vatandaşlarımızın bu konuda sıkıntı yaşamasının önüne geçme hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu. Karaköprü Belediyesi’nin ihtiyaçlar doğrultusunda ve program dahilinde yeni yollar açmaya devam edeceği öğrenildi.