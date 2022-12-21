Karaköprü’ye yeni yeşil alanlar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi, yeşil alan oranını artırmak için ilçeye yeni parklar kazandırıyor. Seyrantepe Mahallesinde 3 bin 500 metrekare alanda yeni bir parkın çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü’de yeşil alan oranını artırmak için yeni park yapımı için çalışmalar sürüyor. Kişi başına düşen yeşil alan oranı yaklaşık 8 metrekare olan ilçede bu oranı 10 metrekareye kadar çekmek için yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Seyrantepe Mahallesinde 3 bin 500 metrekarelik alanda yeni park yapımı için çalışmalar sürerken, parkın kısa sürede tamamlanıp yeşillendirme çalışmaları yapıldıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Parkın içerisinde oyun grupları, oturma grupları ve çeşitli materyaller yer alırken, çevredeki vatandaşların dinlenme alanı ve yeşil alan ihtiyacını karşılayacak.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir ilçe hayaliyle çalışan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede ciddi bir yeşil alan çalışması gerçekleştirdiklerinin ve 2022 yılı içerisinde 24 yeni parkı ilçeye kazandırdıklarının altını çizerek, “Karaköprü konutlaşma alanı potansiyeli yüksek olan ve adeta inşaat sahası halini alan bir bölgedir. Bizin amacımız bu ilçeyi tamamen betonarme görünümden sıyırıp yeşil alanları olan, vatandaşların dinlenip nefes alabilecekleri parkları olan bir ilçeye dönüşmektir. Bu anlamda son yıllarda gerçekten çok önemli oranda yeşil alanı ilçemize kazandırdık. 2022 yılında ilçemize 140 bin metrekare alanda 24 adet park kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşil alan olarak değerlendirebileceğimiz tüm alanlarda yeni parklar ve dinlenme alanları yapmaya çalışıyoruz. Seyrantepe Mahallemizde de son olarak 3 bin 500 metrekare alanda modern yeni bir park kazandırmak çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil alanımız şimdiden mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Seyrantepe dışında birçok mahallede de yeni park çalışmalarını ve yeşil alan yapılabilecek alanlarda fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.