Karaköprü’de yeni yollar için çalışmalar sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Doğukent Mahallesinde ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarak hizmete sunuyor.

Her geçen gün gelişen ilçede vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için yeni yollar açan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeme çalışması yapıyor. Fen İşleri ekipleri ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Doğukent mahallesinde ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Fen İşleri ekiplerimiz Ramazan ayında da yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğukent mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Kilitli parke döşenene kadar da geçici olarak stabilize malzeme serimi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde yol açma, kilitli parke döşeme ve onarım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Seyrantepe, Batıkent ve Güllübağ mahallelerinde de program dahilinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.