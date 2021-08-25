Karaköprü’de yeni yol çalışması

Karaköprü’de yol ihtiyacının karşılanması için yeni yollar açılırken, alt yapı çalışması biten yollar da kilitli parkeyle döşendikten sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa’nın en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi Karaköprü’de artan nüfusla beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçede yeni yollar açmaya devam ediyor. Açılan yollarda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke taşı döşemesi yapılarak yollar vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlıyor. Batıkent, Seyrantepe, Doğukent gibi mahallelerde yeni yol açma çalışması ve açılan yollarda kilitli parke döşemesi yapılırken, deforme olmuş yollarda da yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Yol konusunda çok önemli mesafe kat ettiklerini dile getirerek, “Yeni ve gelişen bir ilçe olduğumuz için çok fazla yol ihtiyacı olmasına rağmen gerçekten yol konusunda iyi durumdayız. Tabi ki ihtiyaçlar halen var ve biz bunu karşılamak için durmadan çalışıyoruz. Açılan yolları da kilitli parke döşemesiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde yol açma, kilitli parke döşeme ve deforme yolları onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.