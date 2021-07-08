Karaköprü’de yeni yol çalışması

Karaköprü’de yeni açılan yollar alt yapı çalışmasının ardından kilitli parkeyle döşeniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yollar vatandaşların hizmetine sunulacak.

Güneydoğunun parlayan yıldızı olan Karaköprü ilçesinde artan nüfusla beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçede yeni açılan yollarda kilitli parke taşı döşemesi yaparak yolları vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlıyor. Mehmetçik, Seyrantepe, Doğukent gibi mahallelerde yeni yol açma çalışması ve açılan yollarda kilitli parke döşemesi yapılırken, deforme olmuş yollarda da yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “İlçede özellikle yeni yapıların olduğu mahallelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde yol açma, kilitli parke döşeme ve deforme yolları onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.