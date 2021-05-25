Karaköprü’de yeni yol açma seferberliği sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü’de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların yolu açık olsun diye Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor.

İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çamlıyayla Mahallesinde yeni yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, kısa sürede alt yapısı tamamlanan yolu kilitli parke ile döşeyip hizmete sunacak.

Yol hizmetinin önemine dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bir şehrin yolları yetersiz veya kötü olduğunda yapılan diğer hizmetlerin pek bir öneminin kalmadığını dile getirerek,“ Karaköprü ilçemiz her yıl gösterdiği büyüme oranıyla Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Bu hızlı büyümeyle yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor ki bunlardan en önemlisi yol ihtiyacıdır. Tabi ilçemiz adeta inşaat sahası olduğu için yollarda sorunlar oluşabiliyor ve yol ihtiyacı sürekli doğabiliyor. Biz Fen işleri ekiplerimizle kısıtlı imkana rağmen bir yol seferberliği başlatmıştık ve aralıksız devam ediyoruz. Seyrantepe, Batıkent, Doğukent, Çamlıyayla, Güllübağ gibi sürekli yeni yapıların olduğu mahallelerimizde yeni yollar açıp hizmete sunuyoruz. Seferberliğimiz ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla devam edecektir” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.