Karaköprü’de üstyapı çalışmaları hız kesmiyor

Karaköprü Belediyesi ilçede yeni açılan yollarda ve yenilenen yollarda üstyapı çalışmaları gerçekleştirerek yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yeni yol hizmeti sunmak için aralıksız çalışıyor. Mehmetçik ve Akpiyar mahallelerinde fen işleri ekipleri yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda üst yapı çalışmalarını gerçekleştirerek yeni yolları hizmete sunuyor. Yollarda beton kilitli parke döşeme çalışması yapılarak yeni yolları mahalleye kazandıran ekipler, deforme olmuş yolları da onarım yaparak yeniliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her bölgede yoğun bir yol çalışması içerisinde olduklarına dikkat çekerek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece-gündüz yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi. Baydilli, “Her geçen gün büyüyen ilçemizde iş yükümüz de doğal olarak artıyor ve ihtiyaçlara cevap vermek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda yeni yollar açarken, üst yapı çalışmaları çerçevesinde deforme olmuş yolları da yeniliyoruz. Bu anlamda her mahallemize dokunup çalışma gerçekleştiriyoruz. Fen işleri ekiplerimiz ömrünü tamamlamış asfalt yolları yenileme, yeni yol kazandırma, yeni yolları kilitli parkeyle döşeme ve deforme olmuş yollarda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına yenileme çalışmaları ile yoğun bir üstyapı çalışması seferberliğine girdi. Tek amacımız yollarında sorun yaşanmayan daha güzel bir ilçeyi vatandaşlarımıza sunmaktır” diye konuştu. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ, Mehmetçik, Batıkent ve Atakent mahallelerinde ihtiyaç dahilinde programlı olarak yol çalışmalarını sürdürüyor.